OnePlus Band appare nei primi store: confermati prezzo e specifiche

dopo avervi anticipato l'imminente presentazione di OnePlus Band, arrivano le prime conferme ufficiali riguardo design, prezzo e specifiche. Il nuovo fitness tracker targato OnePlus, che verrà lanciato l'undici gennaio in India, è apparso infatti sui primi store online indiani tra cui Amazon e Flipkart.

A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale, ecco che il nuovo rivale di Xiaomi Mi Band 5 si mostra al pubblico in anteprima, con un design che ricorda vagamente la prima della classe, con cinturino in silicone in due colorazioni, resistenza ad acqua e polvere e, speriamo, anche certificazione IP.

Sul retro, OnePlus Band avrà un sensore di monitoraggio del battito cardiaco, attivo 24 ore, e implementerà le canoniche funzioni di tracciamento del sonno e delle attività sportive e controllo remoto della musica. L'autonomia dichiarata è di 14 ore ma non è certo se si tratti del massimo in scenario di utilizzo ideale o una durata media.

Le caratteristiche al momento non confermate riguardano il controllo remoto della fotocamera e il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) mediante sensore a infrarossi.

Il prezzo sarà di 3000 rupie indiane, al cambio meno di 35 Euro, e per quanto il lancio sia prossimo non è chiaro quando e se la platea di questa nuova band verrà ampliata al resto del mondo.

A proposito di questa nuova apertura di OnePlus al mondo dei wearable, accogliamo anche con piacere le parole del CEO Pete Lau, che ha di fatto confermato l'imminente arrivo anche di uno Smartwatch Oneplus.