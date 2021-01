OnePlus Band prossima al lancio: attesa per l'11 gennaio in India a un prezzo competitivo

OnePlus Band è sempre più protagonista delle ultime indiscrezioni di mercato: dopo i recenti rumor diffusi da AndroidCentral, ora sono infatti apparsi i primi teaser e altri dettagli veramente interessanti sul lancio sul mercato e il possibile prezzo, oltre alle funzionalità che la smartband supporterà.

Il rinomato e giovane tipster Ishan Agarwal ha infatti diffuso in esclusiva su Twitter le recenti novità riguardanti OnePlus Band, riprese anche dai colleghi di Android Police. Stando a questo post, la smartband supporterà il monitoraggio della saturazione del sangue SpO2; il rilevamento del battito cardiaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 13 modalità di esercizio e allenamento, e infine l’analisi della qualità del sonno. Il display in dotazione dovrebbe essere un AMOLED Touch da 1.1 pollici, per un dispositivo certificato IP68 e con un’autonomia pari a 14 giorni.

Ma le novità non si fermano qui! Se da una parte l’account ufficiale OnePlus India ha infatti condiviso l’immagine teaser che potete vedere in copertina, il leaker Mukul Sharma (o @stufflistings) ha pubblicato alcune foto di presentazione di OnePlus Band, di cui potete vederne un esempio in calce all’articolo. Insomma, il design è chiaramente simile a quello della smartband rivale Xiaomi Mi Band 5, ma le prestazioni saranno analoghe o migliori?

La risposta non tarderà ad arrivare, dato che secondo Ishan Agarwal OnePlus Band dovrebbe arrivare l’11 gennaio in India a circa 34 Dollari o 28 Euro al cambio attuale. Trattandosi comunque di indiscrezioni, anche se la reputazione dei tipster in questione è ottima invitiamo a prenderle cum grano salis.

Rimanendo nel mondo OnePlus, il CEO Pete Lau a fine dicembre ha confermato che OnePlus Watch arriverà ufficialmente sul mercato a inizio 2021 con una versione ad hoc di Android Wear OS.