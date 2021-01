OnePlus Band è ufficiale: online il prezzo, foto e scheda tecnica completa!

Dopo le nostre precedenti anticipazioni su OnePlus Band, arriva puntualissimo il lancio ufficiale del primo fitness tracker di OnePlus. Si tratta di un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale, con un parco di sensori di tutto rispetto.

Ma veniamo subito al dunque. OnePlus Band è un fitness tracker dal design tutt'altro che innovativo, con design rettangolare, angoli smussi e vetro con bordi arrotondati. Il cinturino in silicone nero in dotazione può essere facilmente rimosso con una leggera pressione, esattamente come accade con Xiaomi Mi Band 5, principale competitor del nuovo braccialetto OnePlus.

In nuovo wearable OnePlus presenta un display AMOLED da 1.1 pollici con risoluzione di 126 x 294 pixel. Il peso di 10.3 g risulta essere estremamente contenuto, arrivando a un totale di 22.6 g con cinturino incluso. Parlando di cinturini, OnePlus Band verrà commericalizzata esclusivamente nella variante Black, ma sarà possibile acquistare separatamente altre due proposte, un classico cinturino blu Navy e la variante decisamente più sportiva Tangerine Gray ovvero grigio con retro arancione.

Passando al software, avremo a disposizione ben 12 modalità di allenamento più una modalità di allenamento libero per attività non elencate. OnePlus Band ha certificazione IP68 e fino a 5ATM quindi sarà possibile tracciare anche attività acquatiche come nuoto o immersione.

Confermati anche il controllo remoto della musica in riproduzione e della fotocamera del cellulare. Gli utenti che utilizzeranno OnePlus Band in accoppiata con uno smartphone OnePlus avranno a disposizione anche la Zen Mode Synchronization.

Ignota la capacità della batteria, ma l'autonomia dichiarata è di due settimane. Completano la scheda tecnica il sensore IR per la misurazione della saturazione dell'ossigeno (SpO2), il sensore di battito cardiaco e il tracciamento del sonno.

Tutte le funzionalità di OnePlus Band e le informazioni raccolte dal tracker potranno essere sincronizzate con l'app OnePlus Health, rilasciata in concomitanza con il nuovo wearable.

OnePlus ha dato ufficialmente seguito alla mole di anticipazioni riguardo il suo debutto nel mondo del fitness e l'ha fatto nella maniera migliore possibile, in punta di piedi, con un prodotto che si appresta a diventare senza dubbio uno dei best-buy del settore. Per quanto il lancio sul mercato globale resti un'incognita, il mercato indiano dovrebbe ricevere la nuova band nel giro di pochi giorni o settimane al prezzo di listino di 2799 rupie, appena sopra i 31 Euro, ma in occasione del lancio verrà venduta al prezzo promozionale di 2499 rupie, cioè meno di 28 Euro.