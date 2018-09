OnePlus, boom in Europa Occidentale: è il quarto produttore di smartphone

La nuova ricerca ricerca rilasciata ieri da Counterpoint mostra l'entrata di OnePlus tra i primi cinque produttori di smartphone premium nella regione Western Europe, l'Europa Occidentale, il tutto a conferma dell'ottimo riscontro ottenuto dalla compagnia nel Vecchio Continente.

Durante il secondo trimestre del 2018 OnePlus è rientrato tra i primi cinque produttori di smartphone premium in Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, dove si è piazzato al quarto posto. Quinta posizione invece in Italia, mentre in Svezia ha ottenuto la terza posizione.

"La crescita e il successo derivano dal potere della community di OnePlus, grazie a cui OnePlus 6 é stato il nostro device di maggior successo fino ad oggi" fanno sapere dalla società cinese, evidentemente soddisfatti per il quarto posto ottenuto a livello continentale.

A Dicembre OnePlus festeggerà il quinto anniversario, con spedizioni di molto lontane dall'obiettivo iniziale di 30-50.000 unità, fissato con OnePlus one, il primo dispositivo.

"OnePlus 6 é stato annunciato durante un evento a Londra nei primi mesi dell'anno, davanti a circa 1.500 persone provenienti da tutto il mondo per scoprire questa novità. Da quel momento, OnePlus 6 ha ottenuto una serie di recensioni positive dai media grazie al suo design, alla sua velocità e alla fotocamera, diventando il prodotto OnePlus più venduto in assoluto, con oltre 1 milione di unità vendute nei primi 22 giorni di vendita" si legge in una dichiarazione contenuta nel comunicato giunto qualche istante fa in redazione.

Il traguardo arriva a qualche giorno dalla presentazione del nuovo smartphone top di gamma, l'OnePlus 6T che dovrebbe vedere la luce tra qualche giorno e che a giudicare da quanto affermato dai dirigenti potrebbe includere un lettore per le impronte digitali integrato direttamente sotto il display.

Durante l'ultima settimana la compagnia ha anche annunciato i piani per lanciare una Smart TV nel 2019.