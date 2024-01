OnePlus Buds 3 ufficiali in Italia: le caratteristiche degli auricolari TWS

Dopo le recenti conferme sugli auricolari OnePlus Buds 3, il popolare brand ha svelato a livello ufficiale il prodotto nel corso dell'evento dedicato anche alla gamma di smartphone OnePlus 12. Signore e signori, date il benvenuto agli auricolari OnePlus Buds 3.

Comunicato stampa: Milano, 23 gennaio 2024 - Il marchio tecnologico globale OnePlus ha ufficialmente presentato oggi i suoi nuovi auricolari wireless, OnePlus Buds 3, disponibili ora in India, Europa e Nord America. Caratterizzati da un design all'avanguardia di livello flagship, i Buds 3 offrono un'esperienza sonora straordinaria, con un suono impattante e ben bilanciato grazie al sistema acustico a doppio driver integrato.

L'esperienza audio personalizzata raggiunge livelli superiori grazie agli algoritmi audio calibrati, che si distinguono ulteriormente grazie alla cancellazione attiva del rumore adattativa. Gli auricolari Buds 3 assicurano anche una completa affidabilità, con una batteria di lunga durata, connessione doppia, latenza ultra-bassa e una struttura altamente resistente.

Certificati "Harmony Unfiltered", gli auricolari Buds 3 incarnano appieno la filosofia "Never Settle" di OnePlus, unendo una qualità audio impeccabile a un'esperienza utente veloce e fluida. Questa combinazione offre il massimo nell'audio wireless, consentendo agli utenti di immergersi in un mondo sonoro straordinario senza compromessi.

"Le prestazioni sonore spettacolari e la cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale rendono gli auricolari Buds 3 il vertice della categoria di auricolari di fascia media e testimoniano il nostro impegno nel fornire agli utenti un'esperienza di ascolto priva di latenza e incredibilmente fluida", ha dichiarato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. "Bilanciando audio premium e accessibilità, siamo entusiasti di offrire agli appassionati della tecnologia una nuova opzione per l'audio wireless che supera ogni aspettativa".

Qualità audio di alto livello

L'eccezionale esperienza audio offerta dagli auricolari OnePlus Buds 3 ha inizio con una qualità del suono di prim'ordine, alimentata da driver dinamici doppi e un design coassiale all'avanguardia. Integrando la potenza di un woofer da 10,4 mm con la precisione di un tweeter da 6 mm, questi auricolari garantiscono una risposta in frequenza ultra-ampia, spaziando dai potenti bassi a 15Hz agli acuti fino a 40KHz, con voci risonanti nel mezzo. L'inclusione del codec Bluetooth LHDC 5.0 rappresenta un ulteriore punto di forza, conferendo agli auricolari la certificazione dalla JAS (Japan Audio Society) come dispositivo audio wireless Hi-Res. Questo assicura una trasmissione fluida e ad alta risoluzione dell'audio, paragonabile alle soluzioni audio cablate.

Per rendere le esperienze audio ancora più coinvolgenti, le cuffie OnePlus Buds 3 sono dotate della tecnologia audio 3D, che replica con precisione le intricate sfumature acustiche degli ambienti spaziali 3D, come sale da concerto o studi di registrazione. Questa caratteristica immerge gli utenti in un ricco panorama sonoro, offrendo un'esperienza coinvolgente e realistica. Inoltre, la tecnologia di profilo audio personalizzata di OnePlus, Audio ID 2.0, è stata ulteriormente perfezionata per aiutare gli utenti a trovare il proprio suono unico sugli auricolari Buds 3, offrendo un livello di personalizzazione che eleva ulteriormente il piacere dell'ascolto.

Cancellazione del rumore personalizzata

In sintonia con l'eccezionale qualità audio di flagship degli auricolari OnePlus Buds 3, si trova una tecnologia di cancellazione del rumore altrettanto impressionante e calibrata. Con un'impressionante capacità di cancellazione del rumore fino a 49dB, gli auricolari Buds 3 riducono al minimo i disturbi provenienti dall'ambiente circostante, creando un'oasi di tranquillità in cui gli utenti possono immergersi completamente e godersi la musica e altri contenuti senza alcuna distrazione. Questa straordinaria prestazione di cancellazione del rumore ha ottenuto la prestigiosa certificazione TÜV Rheinland come dispositivo di cancellazione del rumore ad alte prestazioni, confermando la capacità degli OnePlus Buds 3 di distinguersi ulteriormente nel competitivo mercato degli auricolari true wireless (TWS).

Sfruttando microfoni integrati e avanzati algoritmi interni di OnePlus, la Cancellazione del Rumore Smart Scene 2.0 è in grado di selezionare automaticamente l'impostazione più adatta agli utenti, garantendo un suono ottimizzato in base all’ambiente circostante. Per completare questa esperienza, la Cancellazione del Rumore Attiva Adattativa è in grado di analizzare automaticamente il canale uditivo di ciascun utente, adattando l'effetto di cancellazione del rumore in modo ottimale. Il risultato è un'esperienza audio personalizzata e di alta qualità che elimina la necessità di regolazioni manuali.

Attraverso la modalità di trasparenza, gli utenti possono apprezzare una qualità audio flagship mentre interagiscono con gli amici o rimangono consapevoli dell'ambiente circostante. Questa funzione permette una connessione fluida con il mondo esterno, eliminando la necessità di rimuovere gli auricolari.

Rapidi e fluidi

L'impegno di OnePlus nel fornire esperienze utente veloci e fluide si esprime appieno negli auricolari Buds 3, grazie alla connessione doppia supportata da Google Fast Pair. Quando vengono accoppiati a due dispositivi - che siano smartphone, tablet o laptop con sistemi operativi Android, iOS o Windows - gli auricolari sono in grado di passare automaticamente tra l'audio di diverse applicazioni. Ciò garantisce una connessione fluida e una versatilità migliorata, ideale per un multitasking senza sforzo. Con una latenza minima di soli 94ms, gli auricolari Buds 3 si rivelano perfetti anche per esperienze di gioco immersive e coinvolgenti, offrendo una performance ottimale durante le sessioni di gaming.

Durante le chiamate, l'avanzato algoritmo di intelligenza artificiale insieme al design antivento lavorano sinergicamente per preservare il suono originale, permettendo alle voci di rimanere chiare, udibili e stabili. Il controllo intuitivo degli auricolari OnePlus Buds 3 è reso possibile attraverso un'area di controllo tattile, che consente di regolare il volume con un semplice scorrimento. Questa caratteristica offre un'esperienza di ascolto veramente fluida ed effortless, permettendo agli utenti di gestire facilmente le impostazioni audio durante l'utilizzo degli auricolari.

Affidabilità completa

Con la cancellazione del rumore attiva disabilitata, le cuffie OnePlus Buds 3 offrono un'impressionante autonomia di fino a 10 ore di riproduzione continua. Inoltre, la custodia di ricarica estende ulteriormente il tempo di ascolto complessivo, raggiungendo un massimo di 44 ore. Grazie alle capacità di ricarica rapida, bastano soli 10 minuti per ottenere fino a 7 ore di riproduzione, assicurando agli utenti un utilizzo ininterrotto e un'esperienza audio senza interruzioni. Questa funzionalità offre flessibilità e libertà, eliminando la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente gli auricolari Buds 3.

Oltre alla notevole durata della batteria e alla ricarica rapida, gli auricolari Buds 3 si distinguono anche per la loro resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP55, garantendo un'elevata durabilità. Che siano impiegati in viaggi a lunga distanza, attività all'aperto, sessioni di allenamento in palestra o nelle quotidiane occasioni a casa o in ufficio, gli auricolari Buds 3 si confermano come compagni affidabili per tutte le avventure quotidiane.

Eleganza moderna e comfort ergonomico

Seguendo la filosofia di design moderno ed elegante di OnePlus, gli auricolari Buds 3 sono costruiti con un rivestimento metallico e una finitura opaca che conferisce un design raffinato e lineare. Questa estetica non solo eleva gli auricolari dal punto di vista visivo, ma anche fisicamente. Ogni auricolare pesa infatti solo 4,8g, garantendo agli utenti un'esperienza senza peso e un piacere d'ascolto ininterrotto prolungato nel tempo.

Gli auricolari Buds 3 sono stati sottoposti a rigorosi test per adattarsi a diverse forme di orecchio e sensibilità, raggiungendo un livello di precisione estremo. Questo assicura che rimangano aderenti e confortevoli per ogni singolo utente, confermando l'attenzione di OnePlus alla soddisfazione dell'utente attraverso un design impeccabile e una vestibilità ottimale.

Prezzo e Disponibilità

Maggiori dettagli su prezzi e disponibilità di OnePlus Buds 3 saranno condivisi in seguito. Per maggiori indicazioni, potreste voler tenere d'occhio il sito Web ufficiale di OnePlus.