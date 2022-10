OnePlus Buds Pro 2 si avvicinano: in arrivo con ANC migliorata e supporto LHDC 4.0?

Sono nuovamente trapelate online alcune specifiche tecniche delle prossime OnePlus Buds Pro 2, le cuffie true wireless di fascia alta di OnePlus che potrebbero essere presentate a stretto giro di orologio.

A quanto pare, su ogni singolo auricolare gli utenti troveranno due driver audio: uno da 11mm ed uno da 6mm. L’approccio sarà molto simile alle Enco X2 di Oppo, e sarà arricchito dal supporto al codec LHDC 4.0 ad alta risoluzione e l’audio spaziale.

Per quanto concerne la cancellazione attiva del rumore, invece, dovrebbe essere fino a 45 dB e sarà adattiva in base ai livelli di rumore dell’ambiente circostante. Su ogni singolo auricolare saranno presenti tre microfoni, che andranno a migliorare in maniera importante la qualità della voce durante le chiamate.

Interessanti anche i dati sull’autonomia: con l’ANC attiva, OnePlus Buds Pro 2 dovrebbero garantire fino a sei ore di autonomia, che diventano 22 se si considera anche la carica offerta dal case. Con l’ANC disattivato, invece, si passa rispettivamente a 9 e 38 ore.

Ovviamente, la custodia dovrebbe supportare anche la ricarica wireless e con dieci minuti è possibile godere di tre ore di utilizzo. Tra le altre feature si parla del supporto al Google Fast Pair ed il Bluetooth 5.2, oltre che la resistenza alla polvere ed acqua IP55. Nessuna informazione sui prezzi, ma nei negozi dovrebbero approdare nelle colorazioni bianco, nero e verde.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus Buds Pro.