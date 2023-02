OnePlus Buds Pro 2 ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche degli auricolari

A qualche settimana dalla presentazione in Cina degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, il noto brand ha ufficializzato l'arrivo di questi ultimi anche in Italia. Risulta dunque giunta l'ora di approfondirne rapidamente principali caratteristiche e prezzo.

Partendo da quanto offerto da questi auricolari wireless con ANC, una delle principali questioni riguarda il fatto che si tratta di uno dei primi prodotti TWS ad adottare la tecnologia di audio spaziale di Google. Quest'ultima è stata sviluppata per Android 13, per intenderci.

È inoltre stata annunciata una partnership tra Hans Zimmer e OnePlus, relativamente alla messa a punto del Master EQ (equalizzatore principale) degli auricolari OnePlus Buds Pro 2. Non manca poi il supporto alle tecnologie Fast Pair e Audio Switching di Google. Troviamo inoltre il Bluetooth 5.3, mentre la batteria del case è da 520 mAh (60 mAh invece per i singoli auricolari). L'autonomia stimata in totale arriva fino a 39 ore (chiaramente passando per il case di ricarica). Il design lato driver è 11+6mm, ma è già tutto ben noto dal lancio in Cina.

Ciò che invece finora non era chiaro è il prezzo degli auricolari OnePlus Buds Pro 2 in Italia. Ebbene, quest'ultimo è fissato a 179 euro. Per il resto, se cercate maggiori dettagli sul prodotto, potete fare riferimento al portale ufficiale italiano di OnePlus. In calce alla notizia potete invece trovare alcune foto relative al prodotto: stiamo mettendo alla prova gli auricolari da un po' di tempo e tra non molto ci sarà modo di approfondirli meglio su queste pagine. Restate sintonizzati: nel frattempo, potreste voler quantomeno dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus 11 5G.