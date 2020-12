OnePlus Buds, sempre più utenti segnalano disconnessioni casuali: che succede?

Gli auricolari True Wireless OnePlus Buds da noi recensiti a luglio si sono affermati come un modello non eccellente, ma buono e al prezzo giusto per la sua qualità. A quanto pare, però, buona parte dei modelli sarebbero soggetti a un problema che causa casualmente la disconnessione dell’auricolare sinistro. Perché?

Sebbene sul forum ufficiale di OnePlus sempre più utenti si stiano lamentando di questo apparente bug, la causa non è chiara: la disconnessione, curiosamente, colpisce soltanto la cuffietta sinistra mentre quella destra continua a riprodurre perfettamente qualsiasi brano, video o contenuto in esecuzione sullo smartphone. Per alcuni utenti, una semplice disconnessione o reimpostazione dei OnePlus Buds, o anche un riavvio del Bluetooth del telefono connesso, sembra risolvere il problema, ma in tanti altri casi ciò non funziona.

Nel tentativo di comprendere la causa di tale bug con l’aiuto dell’assistenza OnePlus, un utente ha condiviso sul forum che si tratterebbe di un difetto hardware impossibile da sistemare con un aggiornamento: ciò verrebbe confermato da alcuni casi in cui i possessori di OnePlus Buds hanno deciso di scambiarli con un modello nuovo, per poi vedere lo stesso problema ripresentarsi. Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo problema e se riguardi anche OnePlus Buds Z; l’azienda di Pete Lau non ha commentato pubblicamente la situazione.

Rimanendo nel mondo OnePlus, su Twitter sono apparse nuove indiscrezioni riguardo la prossima serie di smartphone top di gamma OnePlus 9: secondo il noto tipster Max Jambor, infatti, ci sarebbe un terzo modello dal nome provvisorio OnePlus 9E di cui attualmente non si sa davvero niente.