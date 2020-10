OnePlus Buds Z si mostrano nei primi render ufficiali di custodia e auricolari

Dopo il primo teaser pubblicato su Twitter direttamente da OnePlus, i prossimi auricolari OnePlus Buds Z attesi sul mercato entro fine 2020 si sono fatti vedere nei primi render ufficiali di custodia e auricolari trapelati online: confermati gli auricolari con gommini in silicone e la presenza di due colori diversi, bianco e nero.

Le immagini giungono da OxygenUpdater, che le avrebbe ottenute da una fonte anonima con accesso a un file APK di un’app Android in cui comparirebbero anche i render degli altri auricolari true wireless OnePlus Buds da noi recensiti a luglio. Sfortunatamente, però, la fonte non avrebbe permesso ai redattori del sito di accedere all’APK per verificare la notizia.

Il tipster Ishan Agarwal tramite Twitter ha condiviso inoltre le caratteristiche tecniche di OnePlus Buds Z: si parla di auricolari con una autonomia di 5 ore con 15 ore di ricarica nella custodia, la quale supporta anche la ricarica rapida per 3 ore di autonomia in 10 minuti. Ci sarà Dolby Atmos, ma solo per dispositivi OnePlus della serie 7, 7T e 8, oppure il Dirac Audio Tuner per OnePlus Nord. Le cuffiette TWS avranno anche la certificazione IP55, cancellazione del rumore passiva e due microfoni.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di OnePlus 8T del 14 ottobre per ricevere eventualmente qualche informazione ulteriore su OnePlus Buds Z.