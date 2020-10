OnePlus Buds Z, pubblicato teaser su Twitter: arriveranno il 14 ottobre?

Dopo l’ultimo teaser pubblicato nell’account Instagram di oneplus.nord che potrebbe indicare l’arrivo del OnePlus Nord N10 5G, ora l’azienda di Pete Lau ha fatto il bis sul suo account Twitter ufficiale mostrando un’immagine che lascia pensare una sola cosa: stanno per arrivare i nuovi auricolari per ora chiamati OnePlus Buds Z.

Il teaser del tweet è molto semplice: un’immagine completamente nera ma con la luce bianca sul render del gommino in silicone dell’auricolare, con scritto come didascalia “Un mondo di suoni completamente nuovo. Prossimamente”. Molto probabilmente, dunque, stando anche ai rumor degli ultimi mesi questo prodotto del comparto audio OnePlus sarà proprio un paio di auricolari true wireless dal design diverso rispetto a quello del primo modello da loro lanciato sul mercato, ovvero le OnePlus Buds da noi recensite a fine luglio.

I primi auricolari TWS marchiati OnePlus si sono rivelati un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, essendo un prodotto semplice ma funzionale, non eccellente ma più accessibile rispetto a dispositivi della concorrenza come le Apple AirPods. Sarà OnePlus Buds Z una variante più accessibile, come creduto da vari fan del marchio, o proporrà maggiore qualità per un costo più elevato? Lo sapremo soltanto il 14 ottobre.

Nella stessa data inoltre avremo occasione di vedere per la prima volta dal vivo il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 8T, dunque sarà decisamente un evento da non perdere.