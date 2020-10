OnePlus Buds Z ufficiali in Italia: prezzo e specifiche delle cuffie True Wireless

Durante l'evento di presentazione odierno, OnePlus ha ufficializzato l'arrivo in Italia delle sue nuove cuffie True Wireless. Si chiamano OnePlus Buds Z e mirano a una qualità audio migliorata rispetto ad altre soluzioni di questo tipo.

Queste cuffie in-ear strizzano particolarmente l'occhio, stando a quanto affermato dall'azienda cinese, a coloro che sono soliti muoversi molto ascoltando musica, podcast e quant'altro. Questi auricolari dispongono di dynamic driver da 10mm e di una tecnologia Bass Boost, che come si evince dal nome punta a migliorare la resa sonora in termini di bassi. Non manca inoltre il supporto al Dolby Atmos.

Stando ai dati forniti direttamente da OnePlus, l'autonomia stimata è pari a 20 ore di riproduzione. In termini di ricarica, 10 minuti di collegamento a una fonte di alimentazione garantiscono circa 3 ore di audio, sempre stando a quanto affermato dall'azienda cinese, poi ovviamente andrà provato tutto direttamente sul campo.

Tra le funzionalità supportate, troviamo il Quick Pair e la riduzione del rumore ambientale per il microfono, mentre lo standard Bluetooth supportato è il 5.0. Per quel che concerne il corpo del prodotto, non manca la certificazione IP55, per la resistenza ad acqua e sudore.

Le OnePlus Buds Z verranno vendute sul sito ufficiale dell'azienda cinese a partire dal 4 novembre 2020. Il prezzo per l'Italia è fissato a 59 euro.

Infine, vi ricordiamo che oggi è stato svelato anche un nuovo smartphone, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 8T.