OnePlus Buds Z2 disponibili in Italia: prezzo e caratteristiche degli auricolari

Nemmeno la settimana che precede Natale 2021 ferma i produttori del mondo tech. Infatti, OnePlus ha deciso di ufficializzare, nella giornata del 16 dicembre 2021 (quindi più o meno a una settimana dal giorno di Babbo Natale), i nuovi auricolari OnePlus Buds Z2, che arrivano anche per quel che riguarda il nostro Paese.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e GSMArena, il noto brand ha deciso di effettuare un lancio sia in Europa che negli Stati Uniti d'America. D'altronde, non erano mancate alcune avvisaglie in merito all'arrivo in questi mercati del prodotto, che di fatto rappresenta il successore degli auricolari OnePlus Buds Z e approda dunque nel nostro Paese in una apparentemente tranquilla serata italiana di metà dicembre (giusto in tempo per Natale).

Sì, avete capito bene: gli auricolari sono già acquistabili a 99 euro sul portale ufficiale di OnePlus. Le colorazioni disponibili sono due: Pearl White e Obsidian Black (anche se quest'ultima arriverà solamente in un secondo momento). Per quel che concerne le caratteristiche del prodotto, fanno capolino driver dinamici a 11nm, un'autonomia stimata fino a 38 ore, la certificazione IP55, il supporto al Dolby Atmos, il Bluetooth 5.2 e un sistema a tre microfoni.

Non manca inoltre la cancellazione attiva del rumore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle novità più significative rispetto al precedente modello, dato che quest'ultimo ne era sprovvisto.