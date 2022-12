OnePlus cade vittima del 'tranello' di Twitter: di mezzo c'è un iPhone

Mentre gli appassionati del mondo smartphone guardano con interesse alla futura presentazione di OnePlus 11, sui social network c'è stato uno "scivolone" da parte del brand. Sì, di mezzo c'è un iPhone.

Come fatto notare da Gizchina e MKBHD su Twitter, un tweet pubblicato nella giornata del 27 dicembre 2022 dal profilo ufficiale di OnePlus USA conteneva l'ormai ben nota scritta "via Twitter per iPhone". In parole povere, il gestore dell'account ha utilizzato un dispositivo Apple per rispondere al video di fine anno del succitato YouTuber MKBHD, ricordando agli utenti l'arrivo nel 2023 di OnePlus 11, visto che MKBHD non ha propriamente elogiato OnePlus 10T.

Ironico il fatto che il testo del messaggio reciti: "Come possiamo rivendicare il nostro trofeo? Vi dimostreremo che vi sbagliate nel 2023". Come ben potete immaginare, non sono stati in pochi a ironizzare sull'accaduto, sottolineando come effettivamente il contenuto del tweet risulti in linea con l'uso di un iPhone da parte del gestore del profilo. Insomma, non è stata fatta esattamente una bella figura.

In ogni caso, quello della scritta "via Twitter per iPhone" rappresenta un "tranello" che nel corso degli anni ha coinvolto molte aziende importanti. Un esempio è relativo all'uso di un iPhone per Google Pixel 7. Di recente si è fatto riferimento alla possibilità di rimuovere l'indicazione da Twitter, ma sembra che per il momento risulti ancora possibile vederla (perlomeno per alcuni utenti).