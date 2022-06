OnePlus alla carica: in arrivo due earbuds TWS, OnePlus Watch 2 e Band 2 nel Q3 2022

Mentre aspettiamo l'uscita di OnePlus 10T in Cina, che dovrebbe essere fissata per il mese di luglio, pare che OnePlus sia pronta ad una serie di lanci di accessori che potrebbero cadere ritmicamente per tutto il prossimo trimestre. Secondo un leak, infatti, l'azienda avrebbe in serbo ben due auricolari, una smartband e uno smartwatch.

A riportare l'indiscrezione è il leaker Mukul Sharma su Twitter, che spiega che OnePlus dovrebbe lanciare ben due earbuds True Wireless (TWS) nel prossimo trimestre, una delle quali dotata del branding "Nord". Gli auricolari dovrebbero arrivare insieme all'ultimo flagship OnePlus del 2022, ovvero OnePlus 10T, il cui lancio dovrebbe ormai essere imminente.

Accanto alle due cuffie, poi, troviamo anche lo OnePlus Watch di seconda generazione, anch'esso previsto per il Q3 del 2022, e la OnePlus Band 2, che dovrebbe essere annunciata in un evento insieme allo smartwatch. Tutti e quattro i device debutteranno sicuramente sul mercato cinese e in quello indiano, mentre è ancora troppo presto per sapere se verranno lanciati anche in Europa.

Insieme a questi device, poi, Sharma ha spiegato che possiamo aspettarci un paio di altri smartphone OnePlus in arrivo entro la fine dell'estate in Cina e in India. Uno di questi dovrebbe quasi sicuramente essere il già citato OnePlus 10T, mentre sull'altro le ipotesi sono molteplici.

Archiviato il capitolo di OnePlus 10R e OnePlus Ace, vi è comunque la possibilità che OnePlus annunci OnePlus Nord 3 per il mercato cinese e per quello asiatico nei prossimi mesi, in modo da non sovrapporne l'uscita a quella di OnePlus 11, che dovrebbe arrivare a inizio 2023, e al contempo da distanziarlo dal lancio di OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite 5G, arrivati sul mercato europeo a fine maggio.