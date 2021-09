OnePlus: il CEO illustra i piani dell'azienda per il 2022 e oltre

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha pubblicato un post sul forum del colosso cinese per spiegare agli utenti i piani per il futuro di OnePlus, chiamati "OnePlus 2.0", e di Oppo, specie dopo l'acquisizione da parte di OnePlus, che ha portato all'unione dei settori di ricerca e sviluppo delle due aziende.

La prima conferma riguarda i sistemi operativi utilizzati dall'azienda cinese: uno dei punti fondamentali di "OnePlus 2.0" sarà infatti un sistema operativo unico per gli smartphone OnePlus e Oppo, che unirà le migliori feature di OxygenOS e di ColorOS. Il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare nel 2022.

Passando al lato hardware, Lau ha anche rivelato il portfolio di smartphone di cui OnePlus si occuperà dal prossimo anno in poi: esso opera una distinzione in base al costo dei device, che sono catalogati in tre categorie, ovvero

Tra i 100 e i 300 dollari: questo slot sarà occupato dalla linea Nord N

Tra i 300 e i 500 dollari: a questa fascia di prezzo appartengono le serie Nord e Nord CE

Sopra i 500 dollari: questo slot è dedicato alla serie R e ai dispositivi flagship di OnePlus

Le prime "vittime" della nuova visione "OnePlus 2.0" sono stati OnePlus 9T e 9T Pro, che non verranno mai messi in commercio proprio per via del sovraffollamento di dispositivi OnePlus sul mercato. Gli OnePlus 9T e 9T Pro saranno dunque sostituiti da un nuovo device flagship in arrivo il prossimo anno. Non sappiamo se lo stesso discorso valga per OnePlus 9 RT, che dovrebbe essere annunciato a breve, ma crediamo che il device destinato al mercato indiano verrà commercializzato normalmente.



Nella fascia di prezzo più alta si concentrano i dispositivi più potenti dell'azienda, dotati di tecnologie innovative e di caratteristiche definite "premium" o addirittura "ultra-premium", lasciando intendere che alcune feature in futuro saranno riservate solo agli smartphone di fascia più alta. Solo i dispositivi OnePlus flagship saranno disponibili in tutto il mondo, mentre per gli altri smartphone l'azienda deciderà di caso in caso su quali mercati renderli disponibili.

Riguardo alle altre fasce di prezzo, OnePlus definisce la Serie R come un "entry-level flagship", mentre le serie Nord e Nord CE comprenderanno smartphone di fascia media che avranno alcune feature "premium", ma non tutte. Infine, la serie Nord N comprenderà telefoni "affidabili a basso prezzo" e sarà indirizzata prevalentemente ai mercati di Cina e India.