OnePlus, cinque nuovi smartphone in arrivo? Da OnePlus 8T alla serie Nord

OnePlus sembra avere in menti grandi cose per i prossimi mesi. Infatti, le ultime voci di corridoio descrivono un'azienda cinese intenzionata a portare sul mercato cinque nuovi smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gizchina, il noto leaker Evan Blass, meglio conosciuto come Evleaks, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Twitter un indizio piuttosto interessante relativo ai prossimi smartphone in arrivo in casa OnePlus. Più precisamente, Blass è riuscito a individuare le pagine di supporto ufficiali di cinque modelli: OnePlus 8T, OnePlus 8T Pro, OnePlus Nord N100, OnePlus Nord N105g e OnePlus "SS9805".

Al momento in cui scriviamo, i link condivisi da Evleaks rimandano a delle pagine pressoché vuote, ma chiaramente la comparsa di queste ultime sembra confermare il prossimo arrivo dei succitati dispositivi. Vi ricordiamo che fino a poco tempo fa i rumor descrivevano che potrebbe non esserci un OnePlus 8T Pro, mentre ora le voci di corridoio iniziano ad andare nel verso opposto. Non sembrano invece esserci dubbi su OnePlus 8T, dato che sono trapelati online render e specifiche. Da notare anche la presenza di due dispositivi della gamma Nord. Non sono in pochi a pensare che si tratti dei tanto vociferati Billie 1 e Billie 2.

Nelle ultime settimane si è inoltre parlato molto anche del presunto dispositivo low cost OnePlus Clover, che potrebbe a questo punto essere il modello con nome in codice "SS9805". Insomma, sembra proprio che l'azienda cinese abbia in serbo molte novità per i prossimi mesi. Nel frattempo, se non l'avete già fatto, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus Nord.