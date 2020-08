OnePlus Clover sta arrivando: smartphone a 200 euro con batteria mozzafiato

Dopo il successo dello smartphone OnePlus Nord giunto sul mercato a inizio agosto a 399 euro e da noi recensito pochi giorni prima del lancio, i tipster hanno iniziato a parlare di nuovi modelli in arrivo a prezzi più bassi. A quanto pare avevano ragione: ecco “Clover”, il prossimo OnePlus entry-level vicino al lancio.

La strategia di mercato di OnePlus si è rivelata di successo e l’azienda di Pete Lau sembra avere ancora un asso nella manica. OnePlus “Clover” sarà il primo smartphone entry-level prodotto dalla compagnia cinese e dovrebbe arrivare a breve prima negli USA, dove verrà venduto a 200 dollari, e poi nel resto del mondo.

Per quanto concerne la scheda tecnica, Clover avrà un display IPS LCD da 6.52 pollici con risoluzione pari a 1560 x 720 pixel. Sotto lo schermo ci saranno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione (ma con slot MicroSD), assieme a un processore Qualcomm Snapdragon 460 (4 x 1.8GHz Cortex A73 + 4 x 1.8GHz Cortex A53) e una batteria praticamente infinita da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W.

Lato fotocamera figurano tre lenti posteriori di cui una da 13 MP e due da 2 MP, mentre non è ancora nota alcuna informazione riguardo i sensori anteriori. Concludono la scheda il sensore posteriore per impronte digitali, connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0, e anche un jack da 3.5mm.

L’obiettivo di OnePlus probabilmente sarà quello di offrire al pubblico dei dispositivi più economici per competere con aziende come Xiaomi. Se Clover dovesse avere lo stesso successo di Nord, OnePlus partirebbe decisamente con il piede giusto. Comunque tutti questi sono pur sempre rumor riportati in esclusiva da Android Central, dunque vanno presi con le pinze.