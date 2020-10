OnePlus: il cofondatore Carl Pei ha lasciato la compagnia a poche ore da OnePlus 8T

A poche ore dall’evento OnePlus del 14 Ottobre, arriva un fulmine a ciel sereno dalla società cinese. Il cofondatore Carl Pei ha infatti lasciato l'azienda per avviare una piccola impresa. A svelare la novità a TechCrunch sono state alcune fonti vicine ai quadri dirigenti di OnePlus.

Le motivazioni che l’hanno spinto a prendere la decisione non sono ovviamente note, così come non è chiaro su cosa si concentrerà questa nuova azienda di Carl Pei.

L’imprenditore ha fondato OnePlus insieme a Pete Lau (l’attuale amministratore delegato) nel Dicembre 2013, ed è stato uno dei volti più noti ed amati dal pubblico. Pei infatti è stato etichettato come la faccia della società nei mercati occidentali ed è apparso in diversi eventi di lancio e raduni di fan internazionali grazie al suo inglese fluente.

OnePlus non ha confermato in via ufficiale l’addio di Carl Pei, e come osservato da vari siti al momento nelle biografie di LinkedIn e Twitter è ancora legato ad OnePlus.

Su Reddit, nel frattempo, sono stati pubblicati gli screenshot di un memo interna inviate allo staff di OnePlus in cui viene riassunta la nuova struttura aziendale, che non vede la presenza di Pei.

In uno stralcio molti hanno notato che Emily Dai, a capo della divisione indiana di OnePlus, è stata nominata responsabile di OnePlus Nord e riferirà direttamente a Pete Lau. In precedenza il responsabile della serie Nord era Carl Pei.