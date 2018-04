OnePlus come Huawei: su OnePlus 6 si potrà disattivare il Notch

Direttamente dal forum di OnePlus, continuano ad arrivare novità su OnePlus 6 , il prossimo smartphone top di gamma della compagnia asiatica, le cui specifiche tecniche sono state confermate dal CEO, il quale ha partecipato ad una sessione di Q&A sul forum della compagnia.

Lau ha confermato quello che aveva confermato anche Carl Pei in precedenza, ovvero che OnePlus 6 includerà il Notch sul display e la scocca frontale, ma ha anche annunciato che la compagnia offrirà la possibilità di nasconderlo tramite software, proprio come ha fatto Huawei con il P20.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato la scorsa settimana, direttamente da Parigi, la nuova line di smartphone top di gamma di Huawei include una funzione software che consente, di fatto, di nascondere il notch aggiungendo delle bande nere ai lati, rendendolo praticamente invisibile, il che rappresenta secondo molti utenti un passo in avanti significativo dal momento che questa novità estetica ancora non sembra essere ancora gradita, sebbene sia ormai diventata quasi uno standard a cui si stanno uniformando tutti i produttori.

OnePlus 6 però inizialmente non includerà questa feature, ma la compagnia ha intenzione di introdurla successivamente, per la precisione nel primo aggiornamento software che sarà rilasciato dopo il lancio del dispositivo.

Sul lancio del cellulare, ancora non sono disponibili molte informazioni, ma storicamente la società ha rilasciato i propri smartphone nel mese di Giugno. Le ultime indiscrezioni parlano di un annuncio e lancio anticipato.