OnePlus compie 10 anni: la lettera aperta di Pete Lau per la community

In seguito all'annuncio della OxygenOS 14 di OnePlus, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al ben noto brand. Infatti, quest'ultimo sta spegnendo 10 candeline e il CEO Pete Lau ha immancabilmente voluto celebrare l'evento.

Comunicato stampa: Milano, 1 dicembre 2023 - Il marchio tecnologico OnePlus è lieto di annunciare il suo decimo anniversario, celebrando un decennio di innovazione e rinnovamento nel settore degli smartphone. Da quando ha iniziato il suo percorso con l'obiettivo di offrire l'eccellenza tecnologica per gli smartphone, OnePlus ha costantemente cercato di offrire una user experience senza precedenti.

Il fondatore di OnePlus, Pete Lau, ha condiviso le sue riflessioni su questo straordinario viaggio nel Community Forum di OnePlus. Dal lancio pionieristico di OnePlus One al rivoluzionario OnePlus 11, lo spirito "Never Settle" ha spinto il team di OnePlus a lavorare instancabilmente per ridefinire le aspettative sugli smartphone. Ogni innovazione, dall'esperienza fast & smooth del sistema operativo alla tecnologia delle impronte digitali, dalla ricarica SuperVOOC alla collaborazione con Hasselblad e alla piattaforma di ottimizzazione delle prestazioni Trinity Engine, ha spinto sempre più in là i confini di ciò che gli utenti possono attendersi dai propri dispositivi.

Nel corso di quest'anno, OnePlus ha continuato a superare i propri limiti con il lancio di OnePlus Open, un dispositivo che ha immediatamente conquistato il mercato degli smartphone pieghevoli. L'entusiasmo straordinario tra i membri della community e l'esaurimento rapido delle scorte in fase di prevendita sottolineano il forte interesse per OnePlus Open, sia tra i membri consolidati della community di OnePlus, che negli ultimi dieci anni hanno stretto un legame profondo con il marchio, sia tra i nuovi fan.

I dati confermano questo entusiasmo, con Pete Lau che ha annunciato un aumento del 59% nelle vendite globali di dispositivi OnePlus a ottobre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Guardando al futuro, OnePlus continua a dedicarsi all'eccellenza dei suoi prodotti, focalizzandosi su esperienze veloci e fluide, tecnologie avanzate per le fotocamere e software ottimizzati per l'intelligenza artificiale. Tuttavia, OnePlus riconosce che il suo impatto va oltre la tecnologia, abbracciando la società, l'inclusività e la sostenibilità. Attivamente impegnata nel ridurre il proprio impatto ambientale e le emissioni di carbonio, l'azienda mira a garantire la longevità di hardware e software per ridurre la produzione di rifiuti elettronici e promuovere pratiche di consumo sostenibili. La community di OnePlus rimarrà al centro della visione di OnePlus per il futuro, poiché è stata sempre fonte di ispirazione nel corso di questo percorso.

Per celebrare il suo decimo anniversario, OnePlus ha organizzato un ricco programma di attività per i suoi utenti. Il 15 dicembre sarà pubblicato un cortometraggio che omaggia il viaggio intrapreso e il motto distintivo del brand, "Never Settle".

OnePlus ha recentemente ampliato il suo programma Power of Community, sfruttando la creatività collettiva per co-creare prodotti straordinari, migliorando l'esperienza digitale degli utenti. Dal 9 al 15 dicembre, OnePlus presenterà ogni giorno nuovi prodotti tech. Con una community di 50,2 milioni di membri registrati fino a oggi, OnePlus può vantare una delle più grandi community tech a livello globale.

Pete Lau ha inoltre svelato che OnePlus 12, il prossimo flagship del marchio, avrà una confezione speciale con un elenco di ringraziamenti stampato direttamente sulla stessa. Questa iniziativa vuole rappresentare un gesto di sincera gratitudine verso la community, che ha giocato un ruolo cruciale nell'innovazione di OnePlus nell'ultimo decennio. L'attesa è alta per OnePlus 12, un dispositivo destinato a superare tutte le aspettative.

Per ringraziare i suoi utenti più fedeli, OnePlus ha preparato una serie di eventi e promozioni. Per ulteriori dettagli sulle celebrazioni, visita il sito Web del decimo anniversario di OnePlus.