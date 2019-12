OnePlus Concept One sarà presentato al CES 2020: sarà uno smartphone pieghevole?

OnePlus ha annunciato che terrà un evento speciale al CES di Las Vegas, nel corso del quale presenterà qualcosa di davvero speciale. L'amministratore delegato della compagnia, Pete Lau, ha confermato che sarà mostrato il nuovo OnePlus Concept One.

Il dispositivo è avvolto dal mistero, ed almeno al momento non sono disponibili informazioni di nessun tipo sulla scheda tecnica. Le possibilità però secondo molti sono tre ed OnePlus potrebbe presentare o uno smartphone di fascia media, o uno smartphone pieghevole o un paio di auricolari wireless.

Varie testate, come i colleghi di Gizmochina, sostengono che l'ipotesi più accreditata porta alla presentazione di uno smartphone pieghevole, che si aggiungerebbe ad Huawei Mate X, Motorola Razr e Galaxy Fold di Samsung arrivato ieri in Italia.

Chiaramente come sempre siamo nel campo delle speculazioni, e bisognerà aspettare ancora qualche settimana per le conferme di rito. Non è da escludere però che nei prossimi giorni la compagnia diffonda qualche teaser o indicazione su ciò che andrà a mostrare, anche per aumentare l'hype.

Probabile però anche l'ingresso in qualche altro settore: OnePlus sta lavorando per espandere le proprie attività e ridurre la dipendenza dagli smartphone. Lo scorso settembre infatti ha annunciato i nuovi OnePlus TV Quantum Dot 4K con supporto all'HDR+ e Dolby Vision.