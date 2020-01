OnePlus Concept One ufficiale: tutto sull'idea dello smartphone con vetro elettrocromico

Dopo qualche teaser, finalmente OnePlus ha svelato ufficialmente Concept One, l'idea riguardante il primo dispositivo mobile a montare un vetro elettrocromico. L'annuncio è arrivato nel contesto dell'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas.

Stando anche a quanto riportato da 9to5Google, la backcover posteriore è in grado di "nascondere" le fotocamere, rendendole apparentemente "invisibili". Questo consente potenzialmente allo smartphone anche di scattare foto più nitide, visto che il vetro elettrocromico viene essenzialmente usato come un filtro polarizzatore.

Quella citata è sicuramente la caratteristica peculiare dello "smartphone del futuro" annunciato da OnePlus, ma ci sono anche diverse altre idee intriganti. Molto interessante, ad esempio, l'utilizzo della pelle tra i materiali, che sembra ben sposarsi con il vetro elettrocromico.

Da sottolineare il fatto che Concept One è realizzato in collaborazione con McLaren, azienda con cui OnePlus ha già collaborato per le varie edizioni speciali dei suoi smartphone (qui trovate la nostra recensione di OnePlus 7T Pro McLaren Edition).

In ogni caso, stiamo chiaramente parlando di un concept, ovvero di un'idea su cui potrebbero basarsi i prossimi smartphone di OnePlus. Non è quindi ancora possibile acquistare uno smartphone con vetro elettrocromico, ma è chiaro che l'azienda cinese stia pensando di puntare verso questa direzione per il futuro.