OnePlus conferma: nessun OnePlus 8T Pro in arrivo, ma ci saranno delle sorprese

In attesa dell'evento OnePlus del 14 Ottobre, emergono le prime indiscrezioni (e conferme ufficiali) su ciò che mostrerà la società cinese nel corso del keynote. L'amministratore delegato Pete Lau, nello specifico, ha confermato che non sarà svelato alcun OnePlus 8T Pro nel corso della conferenza.

L'annuncio, come di consueto, è arrivato attraverso il social network cinese Weibo, dove il CEO ha fornito un ragionamento piuttosto diretto sulle ragioni che hanno portato la società a prendere la scelta.

Lau afferma infatti che tutti coloro che desiderano un'esperienza Pro, potranno acquistare OnePlus 8 Pro, che è stato definito "il Re della linea", al punto che è difficile da migliorare. Proprio sulla base di tale ragionamento, secondo l'amministratore delegato sarebbe pressochè inutile portare nei negozi un OnePlus 8T Pro.

Nonostante ciò, però, parla di una "sorpresa che varrà l'attesa", probabilmente riferendosi proprio ad OnePlus 8T. Non è chiaro a cosa si riferisca, ma secondo le ultime indiscrezioni il design dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S20.

Di recente, OnePlus ha confermato la ricarica rapida a 65W per OnePlus 8T, che a giudicare da quanto trapelato garantirà un'autonomia di un giorno in soli quindici minuti, mentre per una ricarica completa della batteria serviranno 39 minuti.

La marcia d'avvicinamento continua, e probabilmente nelle prossime ore saranno svelati altri dettagli