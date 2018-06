OnePlus continuerà a produrre smartphone top di gamma almeno fino al 2021

OnePlus è riuscita a farsi un nome all'interno del competitivo segmento degli smartphone offrendo device top di gamma a prezzo contenuto: l'unica eccezione rimane OnePlus X, ma questa filosofia è stata ripresa anche con l'ultimo telefono dell'azienda, OnePlus 6, che è uno dei modelli più economici del mercato equipaggiati con lo Snapdragon 845.

La compagnia cinese, stando a quanto comunicato dal CEO Pete Lau, ha intenzione di continuare con questo schema di produzione, ciò significa che potremmo vedere uno, o addirittura due, smarpthone premium all'anno targati OnePlus. Questo almeno fino al 2021, anche se le cose in futuro potrebbero cambiare grazie all'arrivo dei nuovi SoC economici di Qualcomm.

All'orizzonte infatti c'è il nuovo Snapdragon 710, che secondo il colosso americano è in grado di offrire prestazioni legate alla CPU superiori del 20%, e migliori del 35% per quanto riguarda la GPU, rispetto allo Snapdragon 660.

Una delle politiche usate dall'azienda orientale nei confronti delle vendite è quella di aspettare che le scorte di un modello siano quasi esaurite, prima di lanciare il prossimo: una mossa che aumenta esponenzialmente l'esposizione dei suoi smartphone sul mercato, avvalorata dal fatto che OnePlus non vende i device precedenti a prezzo ribassato, come fanno invece molti suoi concorrenti tra cui Apple.

Nel frattempo OnePlus 6 è riuscito ad infrangere un nuovo record, superando il milione di unità vendute in meno di un mese. Tutto questo dopo aver fatto registrare il sold out su Amazon in sole 48 ore.