OnePlus, cos'è lo stato instabile dello smartphone? Ecco come risolvere

Uno smartphone è un prodotto particolarmente complesso. Il connubio hardware e software che compone questi dispositivi "genera" infatti miriadi di variabili (e di conseguenza un vasto numero di possibili problematiche). In questo contesto, va analizzato lo "stato instabile" in cui possono finire gli smartphone OnePlus.

Infatti, non esattamente tutti sono a conoscenza di questa problematica che purtroppo alcuni utenti hanno riscontrato utilizzando un dispositivo del succitato brand. Ebbene, generalmente il tutto si verifica in seguito a un aggiornamento non andato a buon fine oppure a qualche operazione non avvenuta correttamente. Tuttavia, risulta in realtà difficile trovare una causa precisa: quel che è certo, come potete leggere anche sul forum ufficiale di OnePlus, è che di recente alcuni utenti hanno visto comparire a schermo il messaggio "This device has entered an unstable state" ("questo dispositivo è in uno stato instabile").

Abbiamo riscontrato noi stessi il problema per quel che concerne uno dei nostri smartphone: nel nostro caso, risultava impossibile effettuare pressoché qualsiasi operazione. Infatti, ogni qualvolta tentavamo di accendere il dispositivo, quest'ultimo ripresentava la solita schermata di errore, che consiglia semplicemente di provare a eseguire un riavvio, contattare il supporto OnePlus o entrare in recovery mode.

Proprio quest'ultima nel nostro caso (e non solo, come potete leggere in alcune segnalazioni presenti sul portale ufficiale di OnePlus) si è rivelata di fondamentale importanza per risolvere il problema. Infatti, selezionando l'opzione "Wipe data and cache" e sfruttando in seguito la funzionalità "Reset System setting" è possibile riportare le impostazioni di sistema allo stato iniziale. Questo ci ha consentito di tornare a utilizzare nuovamente il dispositivo.

Insomma, quello dello "stato instabile" è un problema di non poco conto, in quanto ricordiamo che il reset delle impostazioni di sistema comporta il logout dall'account Google e la rimozione delle applicazioni installate sul dispositivo. In parole povere, risulterà poi necessario effettuare nuovamente la configurazione iniziale.

In ogni caso, c'è da dire che il numero di utenti che ha riscontrato il tutto sembra essere limitato. Tuttavia, risultava importante segnalare la questione e spiegarvi come potete eventualmente risolvere. Ovviamente, nel caso questo metodo non bastasse, potreste pensare di contattare il supporto di OnePlus, come d'altronde suggerito dalla schermata coinvolta.