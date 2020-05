Fine della pacchia: disattivato il filtro di OnePlus 8 Pro per vedere attraverso i vestiti

Ha avuto risonanza mondiale la notizia relativa al filtro per OnePlus 8 Pro che faceva vedere attraverso i vestiti ed oggetti, ed a quanto pare ha anche provocato imbarazzo alla società cinese che attraverso un post pubblicato su Weibo ha annunciato che disattiverà temporaneamente il sensore che consentiva di accedere alla funzione "Color Filter".

Il produttore si è scusato per l'accaduto ed ha affermato che l'aggiornamento che porterà alla disattivazione della fotocamera sarà distribuito agli utenti entro una settimana in Cina, mentre non ha diffuso informazioni sull'arrivo negli altri mercati.

Al contempo, OnePlus ha anche precisato che la decisione rientra nella strategia della società che mira sempre a garantire la massima privacy agli utenti. Il Color Filter, si legge nel post, sarà nuovamente attivato solo nel momento in cui tutti i problemi saranno risolti.

Per chi non avesse seguito la vicenda, OnePlus su OnePlus 8 Pro ha dedicato un sensore da 5MP alla Color Filter Camera che grazie alle funzioni software è stato utilizzato da vari YouTuber per vedere attraverso gli oggetti in plastica (lampante è l'esempio della Apple TV) o addirittura attraverso vari tessuti.

Una decisione di questo tipo era ampiamente nell'aria, ma in molti hanno sottolineato che la disattivazione del sensore rende di fatto OnePlus 8 Pro uguale al modello "base" a livello fotografico , nonostante il prezzo più elevato.