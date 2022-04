OnePlus distribuisce patch di sicurezza di aprile 2022: arriva su Nord 2 e OnePlus 9

OnePlus ha avviato ufficialmente la fase di distribuzione dell’ultimo aggiornamento mensile per OnePlus Nord 2 e la serie OnePlus 9. In questa penultima settimana di aprile 2022 la società cinese ha lavorato duramente per assicurare agli utenti il lancio tempestivo di questa patch: quali novità porta con sé?

Innanzitutto, facciamo la doverosa distinzione tra le versioni dell’update in arrivo: nel caso di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro si parla, rispettivamente, della patch a OxygenOS 12 LE2113_11.C.48 e LE2123_11.C.48. Come riportato nel forum ufficiale della società di Pete Lau le novità non sono molte: il changelog completo, infatti, è costituito da due voci soltanto, una per la patch di sicurezza di aprile 2022 e una per le consuete migliorie alla stabilità del sistema. Insomma, si tratta di un aggiornamento leggero e pensato giusto per ottimizzare e rendere più sicura l’esperienza d’uso a tutti gli utenti.

Per quanto riguarda, invece, lo smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G si parla dell’update dal codice DN2103_11_A.20, dal peso pari a poco più di 200 MB e proposto alla stessa maniera con un changelog estremamente ridotto: oltre alla patch di sicurezza mensile, gli utenti godranno di un utile fix a un bug del display durante l’utilizzo delle videochiamate su Facebook.

Come da prassi della società, l’aggiornamento verrà distribuito Over The Air e arriverà sugli smartphone citati nel corso dei prossimi giorni anche in Italia. Non vi resterà quindi che portare pazienza e attendere la notifica da parte del sistema stesso, il quale vi indicherà la disponibilità dell’update appena sarà possibile scaricarlo e installarlo.

