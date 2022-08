OnePlus, enorme evento Nord in arrivo a settembre? Ci saranno Nord 3, Buds e Watch

Neanche il tempo di riportare gli ultimi leak su OnePlus 11 Pro che già si torna a parlare di una lunga serie di prodotti OnePlus Nord in arrivo nelle prossime settimane, forse con un grande evento di presentazione programmato per il mese di settembre.

A riportare la notizia è l'affidabile leaker Mukul Sharma, che su Twitter ha riportato una lunga lista di prodotti Nord in arrivo nei prossimi giorni. Tra di essi troviamo lo smartphone OnePlus Nord 3, il Nord Watch, la Nord Band, le nuove Nord Buds e persino uno "nastro da misurazione" smart e diversi altri dispositivi IoT, tutti brandizzati Nord.

Partiamo dal piatto forte, ovvero dal nuovo smartphone OnePlus Nord 3: OnePlus Nord 3 era trapelato in rete diversi mesi fa, tanto da essere apparso sul sito stesso di OnePlus a maggio, lasciandoci pensare che un lancio del device fosse imminente già prima dell'estate. In effetti, la scheda tecnica di OnePlus Nord 3 era comparsa a marzo, lasciandoci pensare che lo smartphone fosse pronto al lancio diversi mesi fa e che il suo ritardo potesse dipendere dalla decisione di scorporare Nord da OnePlus e farne un brand separato.

Per quanto riguarda gli altri device, invece, ormai OnePlus Nord watch non ha più segreti, dal momento che le sue specifiche tecniche e le sue varianti sono state tutte rivelate nelle ultime settimane. Le Nord Buds saranno invece delle cuffie TWS di nuova generazione, anche se per il momento su di esse non si sa quasi nulla, mentre pressoché sconosciute sono anche le specifiche della Nord Band, che però dovrebbe essere una "semplice" smartband.

È invece la prima volta che sentiamo parlare di strumenti di misurazione smart targati Nord, che dunque potrebbero rappresentare la vera sorpresa dell'evento di presentazione del prossimo mese, anche se non è chiaro se OnePlus punti ad un pubblico domestico o ad uno di professionisti e lavoratori per questi ultimi. In generale, la lineup sembra confermare il focus della linea Nord sui device indossabili e dell'Internet Of Things, anche se è difficile prevedere quali dispositivi potrebbe presentare in futuro OnePlus per allargare il suo parco di prodotti in tal senso.