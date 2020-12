OnePlus festeggia il compleanno con offerte su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Dopo aver pubblicato su queste pagine, giusto qualche settimana fa, la recensione di OnePlus Nord N10 5G, torniamo a parlarne su queste pagine. Tuttavia, questa volta ci concentriamo su delle promozioni che riguardano sia il succitato modello che altri dispositivi dell'azienda cinese.

Infatti, OnePlus compie sette anni e per l'occasione ha deciso di offrire degli sconti su alcuni suoi prodotti. Come potete vedere sul sito ufficiale della società, è possibile usufruire di svariate promozioni. Tra queste, troviamo sconti fino a 150 euro su OnePlus 8 e 100 euro su OnePlus 8 Pro. Inoltre, acquistando quest'ultimo è possibile portarsi a casa degli accessori gratuiti.

Il 17 dicembre 2020 arriverà anche il Limited Blind Box. Per il resto, ci sono svariate altre iniziative che potete approfondire mediante il portale ufficiale di OnePlus. Citiamo, ad esempio, il codice per ottenere un 17% di sconto sugli accessori, nonché dei concorsi che permettono di vincere degli smartphone dell'azienda cinese e ottenere ulteriori sconti. Insomma, se siete interessati ai dispositivi di OnePlus, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina dedicata all'evento nel corso dei prossimi giorni.

Per quel che concerne OnePlus Nord N10 5G, che abbiamo citato in apertura, c'è una promozione relativa agli accessori. Lo stesso vale per OnePlus N100.