OnePlus Fold potrebbe deludere: sarà identico a OPPO Find N, secondo un leak

Sono ormai diversi mesi che sentiamo parlare del primo smartphone pieghevole di OnePlus, che sembra avvicinarsi sempre di più e la cui uscita dovrebbe essere ormai imminente. Purtroppo, però, l'ultimo leak sullo smartphone sembra portare con sé pessime notizie per chi si aspettava un device innovativo.

Fino a qualche mese fa era convinzione comune che OnePlus Fold avrebbe avuto tre schermi, presentando un form factor diverso da quello della concorrenza, distanziandosi così da Samsung, Huawei Xiaomi, Vivo e OPPO. A quanto pare, invece, OnePlus Fold sarà un "semplice" smartphone a portafoglio sulla falsariga di Samsung Galaxy Z Fold 3 e, soprattutto, di OPPO Find N.

Per la verità, stando a quanto riporta PriceBaba, OnePlus Fold non sarà altro che un semplice rebranding di OPPO Find N, con lo stesso form factor del foldable di OPPO e, molto probabilmente, anche con la stessa scheda tecnica. La notizia non sembra così inverosimile, anche perché ormai è piuttosto comune che le aziende cinesi di telefonia operino rebranding dei propri dispositivi per rivenderli come smartphone di altre lineup.

Ad ogni modo, il leak spiega anche che ci sarà solo una differenza tra OnePlus Fold e OPPO Find N: il nome. Insomma, stesso form factor, stesse componenti, stesso sistema operativo. La notizia potrebbe ridurre l'attesa per OnePlus Fold da parte di molti utenti ma, visto che OPPO Find N non è ancora uscito in occidente, l'uscita del foldable OnePlus potrebbe rivelarsi una preziosa occasione per gli utenti europei ed americani di recuperare il promettente device pieghevole di OPPO.

In altre parole, forse sarebbe più corretto vedere OnePlus Fold come la versione "global" di OPPO Find N, le cui vendite potrebbero essere aiutate dal rebranding del device sotto il nome di OnePlus, decisamente più conosciuta di OPPO sui mercati occidentali. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni sul device, comunque, potete dare un'occhiata al nostro primo sguardo ad OPPO Find N.