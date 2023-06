OnePlus Fold sarà un rebranding di OPPO Find N3? Trapelano immagini e scheda tecnica

Mentre l'annuncio di OnePlus Fold si avvicina, iniziano a trapelare alcune specifiche del primo device pieghevole del colosso cinese. Stavolta, però, le informazioni sul device arrivano da un brevetto registrato da OPPO per il Find N3, il suo smartphone a portafoglio di nuova generazione. Ma cosa c'entra il dispositivo di OPPO con OnePlus Fold?

Secondo alcuni esperti, OnePlus Fold sarà molto simile a OPPO Find N3, soprattutto per quanto riguarda la scheda tecnica. Per questo, un brevetto registrato da OPPO nelle scorse non è affatto passato inosservato. Quest'ultimo, infatti, rivela una nuova feature in arrivo su Find N3 che potrebbe essere condivisa proprio con OnePlus Fold.

Si tratterebbe della ricarica wireless, in arrivo anche sugli smartphone pieghevoli nel corso di quest'anno. Secondo alcuni report di GizmoChina, la ricarica wireless arriverà su Xiaomi MIX Fold 3 e su Honor Magic V2, entrambi smartphone a portafoglio, tra la seconda metà del 2023 e la prima metà del 2024. Ora, pare che anche OPPO e OnePlus implementeranno la feature sui loro smartphone foldable.

Il brevetto è stato mostrato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, un popolare sito web di microblogging cinese: il tipster ha anche pubblicato una prima schematica di OPPO Find N3, che però potrebbe rappresentare il retro di OnePlus Fold, vista la presenza del logo di Hasselblad sulla fotocamera posteriore. Quest'ultima sarà circolare e sarà composta da un sensore Sony IMX890 da 50 MP come lente principale, da un ultra-grandangolo non meglio specificato da 48 MP e da una lente periscopica da 32 MP come fotocamera terziaria. Le due selfie-camere di OPPO Find N3 saranno invece rispettivamente da 32 MP e da 20 MP.

OPPO Find N3, che potrebbe essere un semplice rebranding di OnePlus Fold, dovrebbe poi avere un chipset Snapdragon 8 Gen2, 16 GB di RAM LPDDR5X, uno storage UFS 4.0 fino a 1 TB e una batteria da 4.805 mAh con ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W. Lo schermo del dispositivo dovrebbe essere composto da un pannello interno AMOLED 2K da 8" con refresh rate a 120 Hz e da un pannello esterno AMOLED FHD+ da 6,5" con refresh rate a 120 Hz.