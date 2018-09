OnePlus e Google collaborano su un videogioco per promuovere il nuovo OnePlus 6T

Manca circa un mese alla presentazione ufficiale di OnePlus 6T, il prossimo smartphone top di gamma della compagnia cinese, ed il reparto marketing del produttore è già al lavoro per far aumentare l'hype tra gli appassionati ed utenti che attendono il cellulare.

OnePlus però per quest'anno ha deciso di fare le cose in grande ed ha collaborato con Google su una specie di videogioco che ha ufficialmente dato il via alla campagna promozionale che dovrebbe portare alla presentazione del 17 Ottobre.

Il gioco, accessibile dal prossimo 18 Settembre tramite questo indirizzo, è battezzato Crackables. Sfortunatamente però almeno al momento i dettagli sul funzionamento sono pochi, tanto meno sul collegamento con OnePlus 6T.

Dettagli molto poveri anche per quanto riguarda il cellulare vero e proprio: l'unica informazione confermata dalla società riguarda la presenza del lettore per le impronte digitali direttamente sotto al display. La funzione è stata già battezzata dagli stessi dirigenti Screen Unlock, e mira a facilitare l'utilizzo e lo sblocco del dispositivo.

OnePlus 6T dovrebbe essere anche più spesso rispetto ad OnePlus 6, e dovrebbe misurare 0,45 millimetri. Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, non sono note altre indicazioni. Il prezzo per il modello base potrebbe partire da 550 Dollari però.