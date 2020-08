OnePlus, HydrogenOS 11 è ufficiale: ecco tutte le novità in arrivo

Il sistema operativo HydrogenOS 11 di OnePlus è stato rilasciato ufficialmente in Asia, portando negli smartphone dell’azienda di Pete Lau tanti cambiamenti interessanti. In futuro le potranno vedere anche gli utenti europei con l’aggiornamento a OxygenOS 11, ma nella sua attesa osserviamo le novità elencate.

HydrogenOS 11 è basato su Android 11 e mostra un design completamente nuovo e rinnovato, creato appositamente per migliorare l’esperienza d’uso dell’utente. Secondo il Creative Director di OnePlus Zeng Xi, questo aggiornamento renderà gli smartphone OnePlus ancora più semplici da utilizzare e dal design minimal, come mostrano persino i nuovi wallpaper di HydrogenOS 11. Assieme a questa modifica estetica ci sarà anche un tema scuro rinnovato, sia nelle tonalità che nei parametri impostabili.

Tra le varie nuove funzioni si nota subito l’Always-On Display, feature svelata direttamente da OnePlus il 6 agosto, da tempo particolarmente attesa dagli utenti e ottimizzata dagli sviluppatori per ridurre al minimo possibile il consumo energetico. Ci sarà anche una galleria completamente rinnovata con funzionalità di editing di immagini e video integrata. Ancora, arriveranno il supporto per note vocali con la conversione da voce a testo tramite intelligenza artificiale; la modalità one-hand, per l’utilizzo con una mano sola; e la modalità Zen, per tenere l’utente più “staccato” dal telefono, con supporto multi-utente.

Infine, tra le modifiche più tecniche c’è anche una gestione ottimizzata della RAM in grado di permettere l’utilizzo di più applicazioni con un consumo inferiore di memoria.

I primi modelli aggiornabili a HydrogenOS 11 saranno OnePlus 8 e 8 Pro, che a breve riceveranno la Developer Preview 3, mentre la beta pubblica sarà disponibile dall’8 settembre e la versione stabile da metà ottobre. Per gli smartphone OnePlus precedenti (fino al 5T) la beta sarà rilasciata durante dicembre, mentre l’aggiornamento stabile è atteso per febbraio.



Nel mentre si continua a parlare del possibile arrivo di nuovi smartphone della serie OnePlus Nord con processore Qualcomm Snapdragon 690.