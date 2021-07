OnePlus, che inizio 2021: spedizioni globali aumentano del 257%, +428% negli USA

Gli ultimi rapporti di mercato pubblicati da Omdia hanno mostrato come Motorola ha sorpreso il mercato smartphone con la sua crescita nelle spedizioni globali e, a confermarle, sono stati anche i ricercatori di Counterpoint Resarch che, al contempo, hanno mostrato dati sensazionali per il brand di Pete Lau, OnePlus.

Stando ai dati pubblicati negli ultimi giorni da Counterpoint Research, il marchio sotto la famiglia di BBK Electronics nella prima metà del 2021 ha registrato una crescita delle spedizioni globali di smartphone del 257% anno su anno, mentre nel mercato statunitense l’incremento tocca il +428%, un numero sensazionale che rappresenta chiaramente la forza del marchio.

Una delle ragioni più plausibili dietro questo vertiginoso aumento delle spedizioni ce lo offre l’analista Maurice Klaehne di Counterpoint: “Con l'introduzione di OnePlus Nord N100 e Nord N10 a gennaio, l'azienda ha guadagnato rapidamente quote di mercato grazie a Metro by T-Mobile. Inoltre è pure presente nei listini di T-Mobile con i prodotti premium OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. OnePlus ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mercato nel secondo trimestre dell'anno con l'abbandono di LG del mercato smartphone, e al contempo OnePlus Nord N100 è stato per mesi uno degli smartphone più gettonati del listino Metro”.

Il rafforzamento nel segmento premium, da cui si è distaccata la sudcoreana LG con l’abbandono del mercato smartphone, è dunque la chiave di lettura principale fornita dagli esperti. In ogni caso, il CEO di OnePlus Pete Lau ha rilasciato a sua volta delle dichiarazioni in merito a questi dati: “La crescita che vediamo adesso dimostra che il nostro approccio di voler offrire dispositivi di fascia alta a prezzi competitivi è in linea con le esigenze della nostra community”.

L’ultimo smartphone lanciato dal brand è OnePlus Nord 2 5G, disponibile anche in Italia a partire da 399 Euro.