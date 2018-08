OnePlus investe in Italia: aperta sede a Milano, si prevedono vendite triplicate

Dopo Xiaomi e OPPO, un altro importante produttore cinese di smartphone approda in Italia: OnePlus. L'azienda in questione fa sul serio e ha già aperto una sede a Milano. Inoltre, Carl Pei, cofondatore di OnePlus, ha recentemente speso belle parole riguardo al nostro Bel Paese.

In particolare, l'annuncio del tutto è arrivato in un'intervista esclusiva rilasciata ai colleghi de La Stampa, nella quale Pei ha dichiarato: "Il vostro Paese ha dimostrato una grande passione per OnePlus fin dai nostri primi giorni. [...] Ogni anno registriamo una crescita delle vendite significative sul mercato italiano. Secondo le nostre previsioni quest’anno riusciremo a triplicare il volume di vendita del 2017. [...] Quel che posso dire è che OnePlus si è costruita, in Italia come nel mondo, una solida reputazione grazie a dispositivi eccezionali che offrono una user experience fuori dal comune".

Carl Pei ha anche confermato l'apertura della sede milanese di OnePlus che però, stando a La Stampa, dispone ancora di un organico ristretto, motivo per cui stanno cercando di assumere nuovo personale tramite Linkedin.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per tutti gli appassionati italiani del mondo smartphone, visto che OnePlus è conosciuta per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Per approfondire, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di OnePlus 6.