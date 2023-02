OnePlus lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel 2023, ora è ufficiale

Dopo aver svelato OnePlus 11 Concept, OnePlus ha annunciato nel corso del secondo giorno del Mobile World Congress che nel corso del 2023 lancerà il suo primo smartphone pieghevole. Non si tratta di una sorpresa completa, dal momento che già l’aveva preannunciato con un breve teaser.

Il COO di OnePlus, Kinder Liu, ha spiegato che il produttore asiatico lancerà un foldable nella seconda metà del 2023: probabilmente bisognerà attendere il terzo trimestre per poterlo vedere da vicino, ma a riguardo ancora non sono giunte conferme ufficiali. Il brand non ha nemmeno diffuso molte informazioni sulla scheda tecnica e sulla fascia di prezzo.

“Il nostro primo telefono pieghevole offrirà l’esclusiva esperienza OnePlus rapida e fluida. Deve essere un telefono di punta che non deve scendere a compromessi con il design, tecnologia meccanica ed altro a causa del suo form factor pieghevole. Vogliamo lanciare un dispositivo che mira ad essere il top nel mercato degli smartphone pieghevoli” ha affermato il dirigente. Resta da capire che tipo di form factor adotterà: in passato OnePlus ha registrato i nomi “OnePlus V Fold” e “OnePlus V Flip”.

Le prime avvisaglie sull’arrivo di un foldable OnePlus erano arrivate lo scorso 8 Febbraio 2023, durante la presentazione di OnePlus 11 quando la società aveva mostrato un breve teaser in cui si vedeva la silohuette di uno smartphone pieghevole con la scritta “Coming in Q3”.