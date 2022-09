OnePlus lancia caricabatterie per auto SUPERVOOC 80W, perfetto anche per laptop e tablet

Mentre in rete appare il primo teaser dello smartwatch Nord Watch, OnePlus lancia sul mercato un caricabatterie per auto SUPERVOOC da 80W, pensato non solo per gli smartphone del marchio cinese - e delle associate come OPPO -, bensì per molteplici dispositivi elettronici da caricare tramite USB.

La pagina dedicata sul catalogo OnePlus, anche per il mercato italiano, ci illustra le capacità di questo caricatore: la sua potenza nominale di 80 W consente a smartphone di molteplici marchi – eccetto, ovviamente, per gli iPhone – di ricaricarsi in tempi record grazie a un “chip di elaborazione smart integrato” che regola in maniera intelligente la corrente al fine di ricaricare telefoni, laptop e tablet con supporto a SUPERVOOC/VOOC, PD, QC e altri protocolli in pochissimo tempo.

La compatibilità è comunque assicurata per tutti gli smartphone OnePlus di fascia alta dall’8T in avanti, oltre alle serie Nord CE e Nord 2. Grazie al supporto per lo standard USB-C Power Delivery, invece, anche dispositivi d’altri brand come il MacBook Air 2022 potranno essere ricaricati rapidamente. Tra gli altri dettagli comunicati da OnePlus evidenziamo una durabilità del connettore accendisigari di 3.000 utilizzi e del connettore di uscita per 5.000 utilizzi.

Venendo al prezzo, il caricabatterie per auto OnePlus SUPERVOOC 80W costa 59,99 euro in Italia.

Dallo stesso marchio, in conclusione, riprendiamo i primi render di OnePlus 11 Pro.