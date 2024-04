OnePlus lancia in Europa la nuova edizione lifestyle di Watch 2 ed OnePlus Pad Go

Nuovo annuncio dal fronte OnePlus. Il produttore ha confermato che il 23 Aprile alle ore 15 italiane, da Helsinki, in Finlandia, saranno presentati due nuovi prodotti in arrivo in Europa: si tratta della nuova edizione lifestyle di OnePlus Watch 2 ed il tablet di fascia media OnePlus Pad Go.

La nuova edizione del già noto OnePlus Watch 2 sarà disponibile esclusivamente in Europa e fornirà ai consumatori europei dispositivi Android premium ed in linea con le loro esigenze. OnePlus Watch 2 è diventato immediatamente il dispositivo OnePlus più venduto degli ultimi due anni grazie al doppio chipset, batteria di lunga durata fino a 100 ore e tracciamento del fitness preciso. Con la versione lifestyle, OnePlus vuole soddisfare ancora di più le esigenze degli utenti europei.

Interessante anche il lancio di OnePlus Pad Go, un tablet ancora più accessibile per la regione che si andrà ad integrare al proprio ecosistema.

"L'anno scorso abbiamo annunciato una nuova strategia di prodotto che prevede la creazione di un ecosistema di dispositivi OnePlus, potente, premium e interconnesso. Questo include il nostro impegno nell’ampliare il portafoglio di prodotti OnePlus a nuove categorie al di là degli smartphone, come audio, tablet e wearables”, ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OnePlus Europe. "L'Europa rappresenta una regione chiave in questa strategia a lungo termine, quindi siamo entusiasti di presentare il nostro primo prodotto esclusivo europeo, la versione lifestyle del OnePlus Watch 2, e di introdurre OnePlus Pad Go, un tablet accessibile e altamente funzionale, nel mercato europeo".

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.