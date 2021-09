OnePlus lancia la modalità XPan su OnePlus 9 e 9 Pro in collaborazione con Hasselblad

OnePlus annuncia oggi il lancio della nuova modalità XPan per gli OnePlus 9 e 9 Plus, sviluppata in collaborazione con Hasselblad. Questa nuova modalità consente di condividere contenuti avvincenti e creativi in quanto permette di ricreare con lo smartphone l'esperienza della storica fotocamera Hasselblad XPan.

Tra le caratteristiche principali di questa modalità XPan troviamo:

Due lunghezze focali in grado di riprodurre le due lenti classiche di Hasseblad XPan, vale a dire 30mm e 45mm che ricordano i due obiettivi classici della fotocamera. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di scattare immagini panoramiche visualizzando l'anteprima direttamente nell'app fotocamera di OnePlus;

in grado di riprodurre le due lenti classiche di Hasseblad XPan, vale a dire 30mm e 45mm che ricordano i due obiettivi classici della fotocamera. In questo modo, gli utenti avranno la possibilità di scattare immagini panoramiche visualizzando l'anteprima direttamente nell'app fotocamera di OnePlus; Proporzioni in 65:24 , le cui foto vengono elaborate dalla fotocamera principale da 48 megapixel e dalla grandangolare da 50 megapixel. In questo modo possono creare immagini ad alta risoluzione di oltre 20 megapixel con risoluzione di 7552x2798 pixel su 30mm e 7872x2916 pixel su 45mm;

, le cui foto vengono elaborate dalla fotocamera principale da 48 megapixel e dalla grandangolare da 50 megapixel. In questo modo possono creare immagini ad alta risoluzione di oltre 20 megapixel con risoluzione di 7552x2798 pixel su 30mm e 7872x2916 pixel su 45mm; Colore basato sul classico effetto in bianco e nero della pellicola;

della pellicola; Omaggio al rituale dello sviluppo della pellicola: secondo quanto affermato da OnePlus, l'immagine apparirà all'inizio come una pellicola in negativo, sviluppandosi poi nell'immagine accessibile direttamente nella galleria.

Per tutte le informazioni sui dispositivi, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 9 Pro, mentre per i prezzi italiani di OnePlus 9 e 9 Pro è disponibile la notizia dedicata.