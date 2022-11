OnePlus si lancia nei monitor per PC: annunciati due modelli, ma non in Italia

OnePlus oggi ha confermato che alcuni dispositivi del 2023 riceveranno 5 anni di update, impegno che pone la società di Pete Lau vicino a Samsung e Google per politiche di supporto lato software. Sempre nella giornata odierna, però, OnePlus ha confermato il lancio di due monitor che svelerà prossimamente.

In data 12 dicembre 2022 in India il marchio cinese proporrà due monitor pensati sia per il gaming, sia per coloro che prediligono soluzioni adatte alla produttività. Il modello più interessante è il monitor OnePlus X 27, concepito per l’attività di gioco e rivolto al segmento premium; sfortunatamente non si conoscono le specifiche tecniche, tantomeno abbiamo render per intuire i dettagli chiave.

Il secondo monitor proposto da OnePlus viene chiamato E 24 ed è pensato quasi esclusivamente per la produttività con un prezzo da medio-gamma, con “particolari funzionalità altamente accessibili”. OnePlus E 24 viene anche proposto come modello per attività quotidiane senza particolari esigenze, come intrattenimento casual su piattaforme di streaming e gaming non a risoluzioni elevate.

In assenza di altre informazioni, non è nemmeno facile comprendere se OnePlus abbiamo progettato internamente tali periferiche o se si tratta di modelli rinominati, prassi consolidata all’interno dell’azienda madre BBK Electronics. Non ci resta dunque che aspettare il lancio del prossimo dicembre per sapere anche se arriveranno in Europa o se resteranno confinati in Asia.

Parlando dello stesso brand, recentemente i rumor di mercato hanno parlato del ritorno dello slider su OnePlus 11.