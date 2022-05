OnePlus lancia Nord 2T 5G, Nord CE 2 Lite 5G e auricolari Nord Buds: specifiche e prezzi

OnePlus oggi ha tenuto l’evento di lancio per nuovi prodotti della gamma Nord. L’attenzione si è focalizzata soprattutto su due smartphone, OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, ma ha anche riguardato i nuovi auricolari OnePlus Nord Buds. Vediamo assieme tutti questi prodotti nel dettaglio.

Con l’obiettivo di proporre dispositivi di fascia medio-alta altamente competitivi, flagship killer esattamente come il primo OnePlus Nord, la società cinese presenta innanzitutto OnePlus Nord 2T 5G dotandolo di tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 80W – esattamente come il OnePlus 10 Pro 5G – per la batteria da 4.500 mAh, e del chipset MediaTek Dimensity 1300.

Lato fotocamera troviamo invece il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8 MP Sony IMX355 e da un sensore di profondità da 2 MP. Anteriormente, dunque, troviamo il sensore Sony IMX615 da 16 megapixel. Il pannello in dotazione è un Fluid AMOLED FullHD+ con refresh rate da 90 Hz con diagonale pari a 6,43 pollici, mentre lato sistema operativo sono stati garantiti due anni di aggiornamenti Android e tre anni di supporto lato sicurezza.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si presenta invece con uno schermo LCD IPS da 6,59" con refresh rate da 120Hz, accompagnato sotto la scocca dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G e da una batteria da 5.000 mAh. Anche in questo caso sono assicurati due anni di major update Android e tre anni di supporto sicurezza. Lato fotocamera troviamo dunque tre sensori sul retro (64 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e una lente da 16 MP anteriore. Non manca persino il jack audio da 3.5mm!

Presentati qualche settimana fa in India, gli auricolari OnePlus Nord Buds puntano all’economicità e all’alta qualità allo stesso tempo, grazie a driver audio da 12,4 mm con supporto a Dolby Atmos e un’autonomia pari a 7 ore per singola cuffia, ovverosia 30 ore totali con la custodia. I codec supportasti sono SBC e AAC, mentre lato connettività troviamo il supporto a Bluetooth 5.2.

Ecco i prezzi in Italia:

OnePlus Nord 2T 5G a partire da 409 Euro per la versione da 128 GB di archiviazione UFS 3.1 e 8 GB di RAM e 509 Euro per la versione da 12+256 GB

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a partire da 309 Euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile con microSD

OnePlus Nord Buds a partire da 49 Euro

I pre-ordini partono oggi, 19 maggio 2022, direttamente su Oneplus.com mentre la vendita al pubblico dal 24 maggio 2022.