OnePlus lancia la nuova linea di smartphone OnePlus Nord: preordini da domani!

OnePlus annuncia oggi l'ampliamento del proprio portfolio smartphone con la linea di prodotti OnePlus Nord, che secondo il produttore renderà l'esperienza premium accessibile ancora a più utenti seguendo la strategia commerciale classica della compagnia.

A tal proposito, OnePlus ha preannunciato l'introduzione di nuovi prodotti a prezzi più accessibili, sulla base delle richieste ed i feedback ricevuti dalla community di utenti, che ha espresso un forte desiderio di avere uno smartphone più accessibile in grado di incorporare gli elevati standard di prodotto e di esperienza utente tipica degli smartphone di fascia alta targati OnePlus.

"Il lancio della linea di prodotti OnePlus Nord segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per OnePlus. Lo spirito 'Never Settle' è incentrato sul condividere la migliore tecnologia e i migliori prodotti con il mondo, ma si tratta anche di sfidare noi stessi e di andare oltre la nostra zona di comfort. Siamo immensamente orgogliosi dei nostri flagship e continueremo a crearne per i nostri utenti. Ora siamo entusiasti di condividere l'esperienza OnePlus con un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo attraverso questa nuova linea di prodotti” ha dichiarato Pete Lau, fondatore ed amministratore delegato di OnePlus.

Il primo dispositivo della nuova linea sarà disponibile in Europa ed in India, mentre nel Nord America sarà a disposizione di una ristretta cerchia di utenti attraverso un programma beta molti limitato dopo il lancio.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito web di OnePlus Nord, dove leggiamo che i preordini partiranno alle 10:00 di domani 1 Luglio 2020.