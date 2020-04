OnePlus apre il pop-up store online in vista del lancio della nuova Serie 8

OnePlus ha annunciato il lancio del nuovo pop-up store online dedicato alla community europea. Il negozio sarà disponibile il 14 Aprile 2020 alle ore 18:00, subito dopo la presentazione della nuova lineup di smartphone, la Serie 8.

Il nuovo pop-up online store consentirà a tutti i membri della OnePlus Community di essere tra i primi ad acquistare i nuovi dispositivi della OnePlus Serie 8.

Inoltre, in tutta Europa, saranno disponibili delle speciali pop-up box in quantità limitata che gli utenti potranno acquistare in base allo stesso principio di un lancio fisico: il più veloce a mettersi in coda online si aggiudicherà le speciali confezioni. Le speciali pop-up box, contenenti il nuovo smartphone e altri accessori a marchio OnePlus, verranno spedite dal 15 aprile.

Qualche giorno fa il CEO Pete Lau ha svelato alcune specifiche tecniche di OnePlus 8, confermando la presenza del processore Snapdragon 865, che è stato scelto per la sua efficienze energetica, il supporto alla RAM LPDDR5 e la memoria UFS 3.0. A questi si aggiunge ovviamente il supporto alla connettività 5G ed il display con refresh rate di 120Hz.

Ricordiamo che OnePlus presenterà la Serie 8 il prossimo 14 Aprile attraverso un evento trasmesso in streaming sul sito web ufficiale e su YouTube. Ovviamente seguiremo il keynote in diretta, vi aspettiamo!