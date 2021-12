OnePlus lancia Red Cable Club in Europa: accedi a sconti esclusivi e anteprime

A due anni dal lancio sul mercato indiano, considerato prioritario per OnePlus, il colosso di Pete Lau lancia anche in Europa il Red Cable Club. Si tratta di un’iniziativa che consente di accedere a sconti esclusivi e persino accesso in anteprima a diversi dispositivi. Un esempio? A breve arriverà un prodotto audio!

Il sito ufficiale chiarisce bene in cosa consiste il Red Cable Club: “Una community di persone appassionate di tecnologia e delle cose belle della vita. Una community di sognatori e pionieri, solitamente avvistati con il nostro iconico cavo rosso, uniti da una convinzione comune: ‘Grandi cose accadono quando siamo tutti collegati insieme’. Sali di livello man mano che ottieni Growth Values per i vantaggi e i premi più esclusivi”.

La traduzione non è ancora esatta in certe parti del sito, ma l’intento è palese: proporre vantaggi ai fedeli clienti OnePlus. Tra questi figurano uno sconto del 2% sui telefoni, del 10% su OnePlus Watch e OnePlus Buds Pro e uno sconto del 20% sugli accessori. Questo però è il livello base: avanzando fino a “Supreme” potrete ottenere sconti del 50% su dispositivi OnePlus, in qualsiasi momento dell’anno.

Interessante notare come OnePlus stessa abbia trapelato l’imminente approdo di un nuovo prodotto audio, affermando che i membri del Red Cable Club potranno accedervi in anticipo “all’inizio di dicembre”. Molto probabilmente si tratterà degli auricolari OnePlus Buds Z2 lanciati in Cina lo scorso ottobre. Per ogni informazione ulteriore, vi reindirizziamo dunque alla pagina in calce alla notizia tramite il link apposito.

Nel frattempo si parla anche di una importante conferma giunta di recente: la gamma di smartphone OnePlus 10 avrà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 sotto la scocca.