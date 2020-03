OnePlus lancia la Snowbot Battle: la prima battaglia di palle di neve controllata in 5G

OnePlus ha presentato una nuova simpatica iniziativa. Si chiama Snowbot Battle ed è la prima battaglia di palle di neve al mondo alimentata da connettività 5G. Gli SnowBot altro non sono che dei robot spara palle di neve che prenderanno parte alla battaglia.

Gli Snowbots verranno portati in una zona remota della Lapponia grazie al supporto di Elisa, società finlandese leader nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali, e azionati dai dispositivi OnePlus attraverso la rete 5G. In questo modo, migliaia di membri della community potranno vivere un’esperienza di gioco fluida offline-to-online, mai vista prima d’ora.

La OnePlus Snowbot Battle, ospitata nell’area di Ruka-Kuusamo in Lapponia, inizia il 9 marzo alle 13:00 (ora italiana) con un primo evento Human vs Robots, durante il quale un numero selezionato di partecipanti creerà delle squadre con l’obiettivo di sfidare gli avversari “Snowbots”. A partire dalla sera dello stesso giorno, la battaglia avrà luogo online e permetterà a tutta la community OnePlus, in qualsiasi parte del mondo, di controllare in tempo reale e online gli “Snowbots” e iniziare così la sfida a palle di neve più grande al mondo. Per partecipare alla Snowbot Battle basta accedere al sito web oneplus.com/snowbots.

Ma l’esperienza di OnePlus non si ferma qui! Per far vivere lo spirito della community a tutto tondo, l’azienda dà il via a un concorso sui suoi canali social in cui alcuni fortunati utenti potranno vincere un viaggio in Lapponia e partecipare di persona alla OnePlus Snowbot Battle.