OnePlus lancia i WellPaper, sfondi animati che mostrano come usiamo lo smartphone

Le funzionalità di benessere digitale su smartphone sono sempre più popolari: molti utenti le usano per calcolare nel dettaglio quanto utilizziamo il telefono e soprattutto come lo usiamo, eventualmente imponendosi dei limiti. OnePlus ha deciso di lanciare, a tal proposito, una nuova serie di sfondi animati proprio per il “wellbeing”.

Come annunciato tramite il forum ufficiale del colosso di Pete Lau, l’app WellPaper costituisce un modo alternativo ma complementare alla funzionalità Benessere digitale di Android per fornire le medesime informazioni relativamente all’utilizzo dello smartphone in modi molto più carini rispetto alla semplice stringa di dati, tra l’altro ritenuta poco accessibile da buona parte dell’utenza.

Il funzionamento è piuttosto semplice: a raccogliere tutte le statistiche necessarie ci pensa sempre l’app predefinita del sistema operativo del robottino verde, mentre i nuovi sfondi animati di WellPaper – di cui potete vedere tre esempi nell’immagine di copertina di questo articolo – si occupano dell’inserimento delle informazioni direttamente sulla schermata iniziale. Le sei categorie (Social, Stile di vita e comunicazione, Intrattenimento, Giochi, Informazioni, Affari e Strumenti) verranno quindi differenziate con cambi di luce, colori, linee, tessere mobili e quant’altro. A seconda della frequenza di utilizzo delle app, le rispettive categorie a cui appartengono occuperanno una porzione maggiore dello sfondo della Home.

Al momento sono presenti solamente i tre design dell’immagine di copertina, ma in futuro OnePlus potrebbe introdurne di nuovi. La società cinese ha reso disponibile WellPaper su Google Play Store per tutti gli smartphone Android compatibili, che non vedranno comunque un consumo accentuato della batteria grazie all’ottimizzazione del prodotto da parte degli sviluppatori, i quali hanno comunque ricordato all’utenza che la feature non raccoglie alcun dato sensibile.

Restando nel mondo OnePlus, la società ha annunciato un nuovo evento estivo in cui presenterà due nuovi smartphone, tra cui il successore di OnePlus Nord N10 5G.