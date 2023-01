OnePlus sta lanciando il suo primo caricatore 100W a doppia porta

Non c'è solamente l'arrivo di OnePlus 11 a tenere banco in termini di novità del popolare brand. Infatti, nell'ambito di quello che sarà l'evento in Cina legato alla giornata del 4 gennaio 2023 ci si aspetta anche l'annuncio del primo caricatore 100W a doppia porta di OnePlus.

Infatti, come riportato da Gizchina, in alcune immagini teaser emerse sul Web si nota proprio un prodotto di questo tipo. Tra le varie informazioni legate al reveal cinese, troviamo una ricarica fino a 100W e il supporto al protocollo di ricarica 65W PD. Stando alle indiscrezioni, per gli utenti dovrebbe dunque risultare possibile utilizzare entrambe le porte del caricatore in simultanea.

Dagli ovvi smartphone e tablet, passando per computer portatili e altri dispositivi compatibili: il caricatore a doppia porta di OnePlus potrebbe rappresentare una soluzione utile per l'alimentazione dei vari dispositivi che compongono l'esperienza tecnologica di un utente. In ogni caso, visto che si farà riferimento al tutto durante l'evento dedicato a OnePlus 11, risulta probabile che si tratti del caricatore incluso in confezione.

Potrebbe insomma trattarsi di una scelta potenzialmente interessante da parte del brand, considerando anche che il 100% di carica si raggiunge in 25 minuti con questo caricatore. Si può inoltre arrivare al 50% in circa 10 minuti. Insomma, non ci resta che attendere un po' per saperne di più: il 4 gennaio 2023 non è poi così lontano.