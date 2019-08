OnePlus sta per lanciare una Smart TV con Android e Bluetooth 5.0

Sul finire della scorsa estate Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, aveva annunciato l’ingresso della società nel mercato delle smart TV con un modello proprietario. Dopo un lungo silenzio, finalmente iniziano ad emergere i primi dettagli sulle caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi.

Prima che possa essere venduta, una TV deve ottenere varie certificazioni in base al mercato di riferimento. La OnePlus TV è recentemente apparsa in un database per le certificazioni Bluetooth 5.0. In questo modo è stato possibile estrapolare alcune informazioni.

La nuova smart TV di OnePlus è elencate con la sigla “1 + LED TV” e viene descritta come un “modello unico di Android TV”. Per quanto riguarda le dimensioni, sembra che saranno disponibili modelli da 43, 55, 65 e 75 pollici in versioni differenti (Q2, Q3 e Q4) che si riferiscono probabilmente ai mercati di riferimento al lancio, ovvero Stati Uniti, Cina e India.

La OnePlus TV sarà probabilmente un LCD con tecnologia backlight LED. Solitamente Google non permette ai produttori di cambiare l’interfaccia delle TV basate su Android ed è quindi plausibile che la neonata del colosso cinese abbia le stesse fattezze software delle rivali.

Resta da capire cosa si intende per “modello unico” in ambito Android e se la nuova OnePlus TV saprà distinguersi sul mercato. Il lancio sembra imminente e presto saranno svelati tutti i dettagli sull’operazione.