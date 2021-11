OnePlus sta lavorando a uno smartphone pieghevole con ben tre schermi?

OnePlus si sta preparando al lancio di OnePlus 9 RT, mentre le voci ed i rumor sul suo successore, OnePlus 10, si susseguono da settimane sul web. Tuttavia, a catturare l'attenzione dei fan non sono solo questi due device: al contrario, hanno suscitato particolare scalpore alcuni brevetti di OnePlus per un dispositivo pieghevole.

La stessa OnePlus ha più volte giocato con i fan circa la produzione di un device foldable: lo scorso agosto, per esempio, OnePlus aveva diffuso un teaser che richiamava chiaramente alla forma di uno smartphone pieghevole, ma che in realtà era realizzato ad arte posizionando due device uno accanto all'altro. Inoltre, anche OPPO si sta preparando ad annunciare OPPO Fold: considerato l'azienda è di fatto fusa con OnePlus, non viene difficile pensare che quest'ultima possa utilizzare alcune tecnologie di OPPO per un suo smartphone pieghevole.

Il brevetto emerso online e tradotto in alcuni render da LetsGoDigital, comunque, mostra un device davvero particolare, specie in relazione al mercato attuale. Il device foldable di OnePlus avrà infatti ben tre schermi e due cerniere: gli schermi sono disposti uno accanto all'altro in orizzontale, con le cerniere sul lato lungo. I tre pannelli hanno la stessa dimensione, dunque si possono chiudere "impilandoli" uno sopra l'altro grazie alle cerniere e ad uno slider presente sul display di destra, che permette di fissare i pannelli chiusi uno sull'altro. Addirittura, le immagini del brevetto mostrano i tre schermi inclinati uno rispetto all'altro, a formare una sorta di piramide.

Se il brevetto dovesse mai tradursi in un dispositivo commercializzabile, OnePlus avrebbe il vantaggio della novità rispetto ai competitor, visto che il form factor proposto nel documento è qualcosa di mai visto prima d'ora in campo mobile. Il brevetto sembra comunque ufficiale, poiché è stato caricato poche ore fa sul database della World Intellectual Property Organization (WIPO). Potete dare un'occhiata al brevetto nell'immagine in calce e ai render realizzati da LetsGoDigital nel link al termine di questa notizia.