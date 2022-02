OnePlus è al lavoro su OxygenOS 13: quando arriverà il sistema operativo unificato?

L’attesa per il sistema operativo unificato firmato OPPO e OnePlus continuerà per un bel po’ di tempo. Dopo le ultime indiscrezioni degli insider, OnePlus stessa ha pubblicato un annuncio nei suoi forum invitando il pubblico a una discussione aperta su OxygenOS 13, quella che dovrebbe essere la prossima versione del suo OS.

Sorprendendo fan del brand e non solo, la società cinese guidata da Pete Lau ha rivelato che c’è ancora una nuova versione di OxygenOS in cantiere prima del passaggio al sistema operativo unificato H2OOS. Questo ultimo annuncio causa non poca confusione nel pubblico, specialmente alla luce della già avvenuta fusione del codice sorgente di OxygenOS con quello di ColorOS. In altre parole, il sistema operativo unificato dovrebbe essere già pronto per il debutto sul mercato.

Il piano di OnePlus sembra pertanto cambiato, considerato l’annuncio di questo nuovo Open Ears Forum a tema OxygenOS 13, il quale si verificherà il 28 febbraio tra le 13:30 e le 15:30 ore italiane. È plausibile che OnePlus opti per una nomenclatura tradizionale nonostante il sistema unificato sia già nelle mani del produttore, ma è una indiscrezione frutto solamente del caos nel quale anche i più esperti tipster del brand sono immersi.

Insomma, non ci resta che attendere tale evento per sapere quale sarà il vero futuro di OnePlus e dei suoi smartphone.